НАТО посилює розвідку в районі Чорного моря на тлі припинення "зернової угоди"

Також НАТО посилює спостереження й розвідку в Чорноморському регіону за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників.

Під час засідання Ради Україна-НАТО Північноатлантичний Альянс прийняв рішення посилити спостереження і розвідку в Чорноморському регіоні.



Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного Альянсу.

Як пише пресслужба, НАТО засудило рішення росії вийти з зернової угоди, а також удари країни-терориста по півдню України з метою зупинити український сільськогосподарський експорт, від якого залежать сотні мільйонів людей в усьому світі.

"Члени Альянсу відзначили, що нова зона попередження росії в Чорному морі, в межах виключної економічної зони Болгарії, створила нові ризики прорахунків і ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства", - додає пресслужба.

Як відзначив заступник генерального секретаря Мірча Джоане, росія демонструє неповагу до міжнародного права й людей, які залежать від українського зерна. Також кремль погрожує цивільним кораблям, тероризує міста й знищує частину світової культурної спадщини.