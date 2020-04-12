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Байден підтримав надання 908 мільярдів допомоги для економіки США

Вірогідність надання допомоги є дуже малою, допоки Дональд Трамп залишається в офісі.
Новообраний президент США Джо Байден підтримав пропозицію групи біпартійних урядовців щодо надання допомоги у 908 мільярдів доларів для економіки.
Байден підтримав надання 908 мільярдів допомоги для економіки США Джозеф Байден. Фото: golos-ameriki.ru

За словами Байдена, допомога у 908 мільярдів не стане розв’язком проблеми, але надасть швидке полегшення для людей, що постраждали внаслідок корона-рецесії, повідомляє "Економічна правда". Він також зазначив, що ця допомога може бути лише авансом влади перед майбутніми рішеннями.

Байден зазначив, що вірогідність надання допомоги є дуже малою, допоки Дональд Трамп залишається в офісі. "Повторю очевидне: наразі я просто не здатен допомогти відразу".

Він також підкреслив, що усі законопроєкти з допомоги мають враховувати забезпечення по безробіттю, ресурси для безпечної роботи малого бізнесу, мораторій на примус виселення та допомогу державній та місцевій владі.

Нагадаємо, що голова американського ЦБ зазначає, що економіка відновлювалася останніми місяцями після зняття локдаунів, запроваджених для стримування поширення коронавіруса, і що зростання витрат домогосподарств, ймовірно, відображає федеральні заходи стимулювання, серед яких розширення допомоги з безробіття.

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04 12 2020 10:01
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