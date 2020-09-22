На економіку США чекає довгий і невизначений шлях до відновлення - Павелл

Голова американського ЦБ зазначає, що економіка відновлювалася останніми місяцями після зняття локдаунів, запроваджених для стримування поширення коронавіруса, і що зростання витрат домогосподарств, ймовірно, відображає федеральні заходи стимулювання, серед яких розширення допомоги з безробіття.

Економічні заходи, вжиті у відповідь на ситуацію з коронавірусом, пом'якшили негативні наслідки спричиненого пандемією спаду, але Конгресу США, ймовірно, доведеться виділити додаткове фінансування для підтримки секторів економіки, які, як і раніше, зазнають труднощів, вважає голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл, пише "Інтерфакс-Україна".

"Наша економіка повністю відновиться після цього складного періоду", - йдеться у промові Павелла, підготовленій для слухання в Конгресі у вівторок. ФРС "робитиме все можливе, хоч би скільки часу це зайняло, щоб забезпечити якомога активніше відновлення та обмежити довгострокову шкоду для економіки".

Павелл у вівторок виступить у комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу на тему підтримки економіки в умовах пандемії коронавірусу. У середу має відбутися ще один виступ Павелла в Палаті представників, а в четвер - у банківському комітеті Сенату.

Голова американського ЦБ зазначає, що економіка відновлювалася останніми місяцями після зняття локдаунів, запроваджених для стримування поширення коронавіруса, і що зростання витрат домогосподарств, ймовірно, відображає федеральні заходи стимулювання, серед яких розширення допомоги з безробіття.

"Багато економічних показників демонструють помітне поліпшення. Проте як зайнятість, так і загальна економічна активність залишаються набагато нижчими за рівні, що спостерігалися до пандемії, і шлях, яким ми маємо йти, як і раніше, залишається дуже невизначеним", - зазначає Павелл.

При цьому він повторив свої попередні зауваження щодо необхідності подальшої підтримки з боку і грошово-кредитної, і фіскальної політики, щоб запобігти ще серйознішим збиткам.

"Подальший шлях залежатиме від збереження контролю над вірусом і політичних дій, що робляться на всіх рівнях уряду", - йдеться в промові Павелла.

Нагадаємо, що міністр фінансів США прогнозував посилення економіки у третьому-четвертому кварталі