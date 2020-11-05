Міністр фінансів США прогнозує посилення економіки у третьому-четвертому кварталі
Міністр фінансів США Стівен Мнучін прогнозує відновлення економіки у третьому-четвертому кварталі 2020 року. Однак показники скоріш за все стануть гіршими перед тим, як почнеться покращення.
Джерело: Fox News, передає "Голос Америки", зазначає "Економічна правда".
Пряма мова: "Ми будемо відкриватися у дуже продуманий спосіб. Так, щоб люди повернулись на роботу безпечно з виконанням вимог соціального дистанціювання".
Деталі: станом на кінець минулого тижня рівень безробіття у США у квітні сягнув 14,7%. Економісти прогнозують, що ця цифра виросте до 25%. Мнучін каже, що "показники скоріш за все стануть гіршими перед тим, як почнеться покращення". Разом з тим, він прогнозує посилення економіки вже у третьому-четвертому кварталі 2020 року.
Нагадаємо, що понад 40% американців втратили роботу через коронавірус або зіткнулися зі скороченням зарплати
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