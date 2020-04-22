Понад 40% американців втратили роботу через коронавірус або зіткнулися зі скороченням зарплати

Згідно з результатами опитування громадської думки, проведеного Pew Research Center, не менше ніж чотири з десятьох опитаних американців заявили, що їм скоротили зарплату або вони втратили роботу через пандемію коронавірусу.

З опитування випливає, що 28% респондентів втратили роботу або були звільнені через спалах інфекції хвороби, третина з них були змушені піти на скорочення зарплати. У сукупності 43% опитаних заявили, що зіткнулися з обома варіантами, пише "Інтерфакс-Україна".

Шість із десяти латиноамериканців повідомили про втрату заробітної плати або робочих місць. Зарплату або роботу втратили також більше ніж половина американців віком від 18 до 29 років і майже половина тих, кому від 30 до 49 років.

Сформована ситуація може погіршитися, якщо пандемія коронавірусу триватиме декілька місяців. Більшість респондентів - 53% - заявили, що у них недостатньо заощаджень, щоб покривати свої витрати протягом трьох місяців у разі надзвичайної ситуації, пов'язаної з пандемією, і зупинення економічної діяльності, повідомило видання The Hill.

При цьому 39% опитаних заявили, що, на їхню думку, ці економічні проблеми триватимуть більше ніж рік, тоді як 32% вважають, що вони затягнуться, щонайменше, на шість місяців.

Загалом було опитано понад 4,9 тис. осіб.

Станом на вечір вівторка в США виявлено 824 тис. 879 випадків зараження, більше ніж 45 тис. померли.

Нагадаємо, що Трамп планує тимчасово зупинити імміграцію до США через коронавірус