Понад 40% американців втратили роботу через коронавірус або зіткнулися зі скороченням зарплати
З опитування випливає, що 28% респондентів втратили роботу або були звільнені через спалах інфекції хвороби, третина з них були змушені піти на скорочення зарплати. У сукупності 43% опитаних заявили, що зіткнулися з обома варіантами, пише "Інтерфакс-Україна".
Шість із десяти латиноамериканців повідомили про втрату заробітної плати або робочих місць. Зарплату або роботу втратили також більше ніж половина американців віком від 18 до 29 років і майже половина тих, кому від 30 до 49 років.
Сформована ситуація може погіршитися, якщо пандемія коронавірусу триватиме декілька місяців. Більшість респондентів - 53% - заявили, що у них недостатньо заощаджень, щоб покривати свої витрати протягом трьох місяців у разі надзвичайної ситуації, пов'язаної з пандемією, і зупинення економічної діяльності, повідомило видання The Hill.
При цьому 39% опитаних заявили, що, на їхню думку, ці економічні проблеми триватимуть більше ніж рік, тоді як 32% вважають, що вони затягнуться, щонайменше, на шість місяців.
Загалом було опитано понад 4,9 тис. осіб.
Станом на вечір вівторка в США виявлено 824 тис. 879 випадків зараження, більше ніж 45 тис. померли.
Нагадаємо, що Трамп планує тимчасово зупинити імміграцію до США через коронавірус
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО МОЗ: Спалах коронавірусу може виникнути на 5−10 день після Великодня
- ВІДЕО У Зоні відчуження намагаються загасити 4 лісові пожежі
- ВІДЕО У Єрусалимі у храмі Гроба Господнього зійшов Благодатний вогонь
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі