Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп планує тимчасово зупинити імміграцію до США через коронавірус

За умови дії розпорядження адміністрація Трампа більше не буде схвалювати заяви від іноземців на проживання та роботу в США протягом невизначеного період
"На тлі нападу з боку невидимого ворога, а також з метою необхідності захисту робочих місць наших чудових американських громадян, я підпишу виконавчий наказ про тимчасове припинення імміграції до США", - заявив президент США.
Трамп планує тимчасово зупинити імміграцію до США через коронавірус Фото: apnews.com

Президент США Дональд Трамп заявив про намір підписати указ про припинення імміграції до країни у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у своєму офіційному Twitter-акаунті 21 квітня.

"На тлі нападу з боку невидимого ворога, а також з метою необхідності захисту робочих місць наших чудових американських громадян, я підпишу виконавчий наказ про тимчасове припинення імміграції до США", - заявив президент США. 

За словами декількох осіб, знайомих з планом Трампа, офіційний наказ про тимчасову заборону на видачу нових грін-карт і робочих віз може з'явитися вже найближчими днями, повідомляє The New York Times.

За умови дії такого розпорядження адміністрація Трампа більше не буде схвалювати заяви від іноземців на проживання та роботу в США протягом невизначеного періоду. 

Працівникам, які роками отримували візи для виконання спеціалізованих робіт в Сполучених Штатах, також буде відмовлено в дозволі на в'їзд, хоча деякі працівники в певних галузях, які вважаються критичними, можуть бути звільнені від заборони.

Кількість віз, виданих іноземцям, які бажають іммігрувати до Сполучених Штатів, скоротилося приблизно на 25% - до 462 422 в 2019 році у порівнянні з 617 752 в 2016 році.

Нагадаємо, що Трамп дозволив вводити візові санкції щодо тих країн, які відмовляються вивозити своїх громадян із США

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2020 13:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.