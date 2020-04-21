Трамп планує тимчасово зупинити імміграцію до США через коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив про намір підписати указ про припинення імміграції до країни у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у своєму офіційному Twitter-акаунті 21 квітня.

"На тлі нападу з боку невидимого ворога, а також з метою необхідності захисту робочих місць наших чудових американських громадян, я підпишу виконавчий наказ про тимчасове припинення імміграції до США", - заявив президент США.

За словами декількох осіб, знайомих з планом Трампа, офіційний наказ про тимчасову заборону на видачу нових грін-карт і робочих віз може з'явитися вже найближчими днями, повідомляє The New York Times.

За умови дії такого розпорядження адміністрація Трампа більше не буде схвалювати заяви від іноземців на проживання та роботу в США протягом невизначеного періоду.

Працівникам, які роками отримували візи для виконання спеціалізованих робіт в Сполучених Штатах, також буде відмовлено в дозволі на в'їзд, хоча деякі працівники в певних галузях, які вважаються критичними, можуть бути звільнені від заборони.

Кількість віз, виданих іноземцям, які бажають іммігрувати до Сполучених Штатів, скоротилося приблизно на 25% - до 462 422 в 2019 році у порівнянні з 617 752 в 2016 році.