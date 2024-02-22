Байден підтримує кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО для протистояння путіну – Politico
Про це повідомило пише Politico, посилаючись на анонімного американського посадовця.
"Позиція Байдена, ймовірно, схилить більше союзників підтримати кандидатуру Рютте після місяців боротьби між ним і кількома іншими європейськими лідерами за цю посаду", - йдеться в матеріалі.
Цю посаду підтримує дві третини країн НАТО.
В жовтні цього року закінчується термін повноважень нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, який керував військово-політичним блоком у бурхливі часи трансатлантичної політики з 2014 року.
"Тиск зростає, щоб затвердити кандидатуру Рютте до липневого саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні з нагоди святкування 75-ї річниці заснування Альянсу", - пише Politico.
Рютте розглядають кандидатом генерального секретаря Альянсу, тоді як НАТО зміцнює сили проти агресії путіна через два роки після повномасштабного вторгнення в Україну.
Але якщо експрезидент США Дональд Трамп повернеться до Овального кабінету, нідерландському лідеру доведеться зважати на скептицизм республіканця щодо НАТО і колективної безпеки.
Рютте не обговорював пропозицію очолити НАТО на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбулася минулими вихідними і зібрала світових лідерів, заявивши, що засвоїв свій урок ще в жовтні, коли висловив зацікавленість в цій посаді.
Прем'єр Нідерландів має пройти певний шлях, перш ніж буде ухвалене будь-яке рішення.
За правилами НАТО - рішення про призначення генсека має прийматися одноголосно, а це означає, що Рютте ще має заручитися підтримкою усіх 31 країн-членів Альянсу.
Будь-який кандидат на цю посаду повинен отримати схвалення Туреччини і Угорщини, які виявилися найбільшими перешкодами на шляху до прийняття нових членів.
Так, Туреччина попросила окремих запевнень від Рютте, а Угорщина має давні розбіжності з нідерландським прем'єром.
Ще в листопаді минулого року ЗМІ назвали ім'я фаворита на посаду генсека НАТО.
Джерела вважають, що Рютте значно випереджає інших претендентів, зокрема прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас та главу МЗС Латвії Кріш'яніса Каріньша.