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Байден підтримує кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО для протистояння путіну – Politico

22 лютого 2024, 12:03
Байден підтримує кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО для протистояння путіну – Politico
Президент США Джо Байден підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Про це повідомило пише Politico, посилаючись на анонімного американського посадовця.

"Позиція Байдена, ймовірно, схилить більше союзників підтримати кандидатуру Рютте після місяців боротьби між ним і кількома іншими європейськими лідерами за цю посаду", - йдеться в матеріалі. 

Цю посаду підтримує дві третини країн НАТО.

В жовтні цього року закінчується термін повноважень нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, який керував військово-політичним блоком у бурхливі часи трансатлантичної політики з 2014 року.

"Тиск зростає, щоб затвердити кандидатуру Рютте до липневого саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні з нагоди святкування 75-ї річниці заснування Альянсу", - пише Politico.

Рютте розглядають кандидатом генерального секретаря Альянсу, тоді як НАТО зміцнює сили проти агресії путіна через два роки після повномасштабного вторгнення в Україну. 

Але якщо експрезидент США Дональд Трамп повернеться до Овального кабінету, нідерландському лідеру доведеться зважати на скептицизм республіканця щодо НАТО і колективної безпеки.

Рютте не обговорював пропозицію очолити НАТО на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбулася минулими вихідними і зібрала світових лідерів, заявивши, що засвоїв свій урок ще в жовтні, коли висловив зацікавленість в цій посаді.

Прем'єр Нідерландів має пройти певний шлях, перш ніж буде ухвалене будь-яке рішення. 

За правилами НАТО - рішення про призначення генсека має прийматися одноголосно, а це означає, що Рютте ще має заручитися підтримкою усіх 31 країн-членів Альянсу.

Будь-який кандидат на цю посаду повинен отримати схвалення Туреччини і Угорщини, які виявилися найбільшими перешкодами на шляху до прийняття нових членів. 

Так, Туреччина попросила окремих запевнень від Рютте, а Угорщина має давні розбіжності з нідерландським прем'єром.

Ще в листопаді минулого року ЗМІ назвали ім'я фаворита на посаду генсека НАТО.

Джерела вважають, що Рютте значно випереджає інших претендентів, зокрема прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас та главу МЗС Латвії Кріш'яніса Каріньша.

 

 
НАТОгенсекБайденРюттекандидатура

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