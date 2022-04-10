Байден підтвердив надання Україні допомоги на $625 млн, що включає HIMARS

Лідер Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив, що його держава у вівторок, 4 жовтня, виділить Україні новий пакет оборонної підтримки на суму в 625 мільйонів доларів.

Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба Білого дому.

Додаткова допомога для нашої держави включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS (за даними Reuters, йдеться про чотири одиниці - ред.), артилерійські системи, боєприпаси й бронетехніку.

Байден пообіцяв, що США підтримуватимуть Україну в протистоянні російському вторгненню "стільки, скільки буде потрібно". Він також заявив про готовність своєї країни й далі застосовувати серйозні санкції проти будь-якої особи, організації чи держави, що підтримає незаконну анексію росією тимчасово окупованих територій України.

Американський президент запевнив, що Штати ніколи не визнають так зване "приєднання до рф" наших земель.

"Байден відзначив триваючі зусилля Сполучених Штатів щодо згуртування світу навколо України в її зусиллях щодо захисту своєї свободи й демократії, як це закріплено в Статуті ООН", - додали в Білому домі.

Раніше повідомлялось, що Байден підтвердив свою участь у виборах 2024 року.