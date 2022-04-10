Байден підтвердив свою участь у виборах 2024 року

Президент США Джо Байден заявив, що буде балотуватися на другий термін на виборах президента, які повинні розпочатися у листопаді 2024 році.

Про це повідомляє NBC News.

"Я збираюся зробити це знову. Я йду", – сказав Байден під час приватної розмови проповіднику Елу Шарптон.

Наступні вибори у Штатах будуть 60-ми по рахунку. Вони проходять раз в чотири роки.

У кожному зі штатів буде обрана колегія виборців. У грудні 2024 року вони повинні будуть проголосувати за нових президента та віцепрезидента США. Крім цього, відбудуться вибори й у дві палати Конгресу: Палату представників і третину Сенату.

На президентських виборах 2020 року Байден переміг, отримавши 51,3% голосів. Його противник від Республіканської партії Дональд Трамп отримав 46,9% голосів.

Раніше повідомлялось, що в адміністрації президента США Джо Байдена пильно стежать за діями російських сил, які пов’язані з можливістю застосування ядерної зброї.