У підсумку від такої ідеї відмовилися.

У серпні 2024 року адміністрація президента США Джо Байдена розглядала питання висилки з країни російських хокеїстів, які виступають в НХЛ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, така ідея виникла у на той момент радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана під час переговорів із росією та Німеччиною щодо обміну ув'язненими. У підсумку Салліван відмовився від такого кроку через ризики загострити геополітичну ситуацію.

На адміністрацію Байдена чинився тиск через минулий обмін російського торговця зброєю Віктора Бута на американську баскетболістку Бріттні Грайнер. Від Саллівана вимагалося знайти альтернативу кілеру Вадиму Красікову, щоб уникнути ще одного обміну злочинця на в'язнів Кремля.

Одним із хокеїстів на розгляді з цього питання був нападник "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін. Він у 2017-му році став засновником "Команди путіна" — руху, який було створено на підтримку владіміра путіна перед президентськими виборами 2018 року у рф. Водночас НХЛ не вводила санкції проти російських гравців після 24 лютого 2022 року.