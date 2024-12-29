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ПОЛІТИКА

Байден шкодує, що вийшов з президентських перегонів цього року – WP

29 грудня 2024, 09:24
Байден шкодує, що вийшов з президентських перегонів цього року – WP
Президент США також заявив, що зробив помилку, обравши Мерріка Гарланда на посаду генерального прокурора.

Американський лідер Джо Байден шкодує, що знявся з виборів президента США. Він вважає, що продовживши участь в перегонах міг би перемогти обраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post.

Президент США також заявив, що зробив помилку, обравши Мерріка Гарланда на посаду генерального прокурора, оскільки Гарланд, колишній суддя апеляційного суду США, не поспішав переслідувати Дональда Трампа за його роль у заколоті 6 січня 2021 року, коли очолював Міністерство юстиції, яке натомість активно розслідувало справу сина Байдена — Гантера.

"Байден і деякі з його помічників досі вважають, що він повинен був залишитися в перегонах, попри невдалий виступ на дебатах і низькі результати опитувань, які спонукали демократів тиснути на нього, щоб він відмовився від участі в перегонах. Байден і ці помічники в останні дні також говорили людям, що він міг би перемогти Трампа", — пише видання.

Хоча Байден і його помічники намагаються не звинувачувати Камалу Гарріс, вони, очевидно, вважають, що результат був би іншим, якби він стояв на своєму. Ця думка заперечується багатьма прихильниками Гарріс, які звинувачують президента в тому, що він занадто довго вичікував, перш ніж зняти свою кандидатуру, що залишило віцепрезидентці мало часу для проведення ефективної кампанії.

Вони також вказують на те, що рішучість Байдена балотуватися на другий термін суперечить його передвиборчій обіцянці 2020 року бути "перехідною фігурою", яка передасть естафету після закінчення одного терміну.

Джо БайденВибори США

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