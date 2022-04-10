НОВИНИРиторика російської сторони щодо можливості застосування зброї масового ураження є безрозсудливоюПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США не бачить сигналів підготовки росії до застосування ядерної зброї
Фото: DW
В адміністрації президента США Джо Байдена пильно стежать за діями російських сил, які пов’язані з можливістю застосування ядерної зброї.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.
"Ми стежимо за цим з усією увагою. І ми не бачили нічого, що змусило би нас змінити нашу позицію щодо стратегічного стримування", - сказав посадовець.
Кірбі наголосив, що США сприймають ситуацію серйозно та вжили заходів щодо підготовки відповіді, якщо рф наважиться завдати ядерного удару.
Водночас він назвав безрозсудливою риторику російської сторони щодо можливості застосування зброї масового ураження.
"Тому безперечно ми думали про те, як ми можемо забезпечити дотримання інтересів нашої національної безпеки та інтересів наших союзників по НАТО", - зауважив представник адміністрації Білого дому.
Нагадаємо, колишнній директор ЦРУ Девід Петреус розповів, що США завдадуть конвенційного удару по російських військах, якщо Путін наважиться віддати наказ щодо застосування тактичної ядерної зброї по Україні.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна має план дій у разі ядерного удару від рф.
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04 10 2022 08:55 МЕДІА
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