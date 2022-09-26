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Блінкен: США мають план дій на випадок застосування рф ядерної зброї

Ольга
Матарикіна
Подробиці, поки що, не розголошуються
Блінкен: США мають план дій на випадок застосування рф ядерної зброї Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Ядерна риторика путіна є безвідповідальною, і Сполучені Штати чітко висловили росії стурбованість з приводу загроз, які вона несе.
 
Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю CBS.
 
 "Ми дуже чітко заявили  росіянами - як публічно, так і в приватному порядку - щоб вони припинили пусті балачки про ядерну зброю", - повідомив він.
 
На запитання, чи США контактували у приватному порядку з кремлем щодо загрози ядерної війни, Блінкен відповів ствердно: «Так. Дуже важливо, щоб москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти».
 
За словами держсекретаря, "у путіна є чіткий вихід з війни, яку він розпочав, - це покласти їй край". Він укотре повторив: "якщо росія припинить воювати - закінчиться війна, якщо припинить Україна - закінчиться Україна".
 
Як зазначається, Блінкен відмовився поділитися подробицями стосовно того, яким чином Вашингтон зреагує на застосування ядерної зброї. Однак він сказав, що в адміністрації США є план.
 
На запитання - чи це план, який відверне Третю світову війну? - очільник Держдепу відповів таким чином: "Президент Байден сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти українцям захистити себе, і ми робимо все можливе, щоб згуртувати інші країни для тиску на росію".
 
"Ми також сповнені рішучості, щоб ця війна не розширювалася", - резюмував глава американської дипломатії.
 
 
 
 
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26 09 2022 09:14
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