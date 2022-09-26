Блінкен: США мають план дій на випадок застосування рф ядерної зброї

Подробиці, поки що, не розголошуються

Ядерна риторика путіна є безвідповідальною, і Сполучені Штати чітко висловили росії стурбованість з приводу загроз, які вона несе.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен сказав в інтерв'ю CBS

"Ми дуже чітко заявили росіянами - як публічно, так і в приватному порядку - щоб вони припинили пусті балачки про ядерну зброю", - повідомив він.

На запитання, чи США контактували у приватному порядку з кремлем щодо загрози ядерної війни, Блінкен відповів ствердно: «Так. Дуже важливо, щоб москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти».

За словами держсекретаря, "у путіна є чіткий вихід з війни, яку він розпочав, - це покласти їй край". Він укотре повторив: "якщо росія припинить воювати - закінчиться війна, якщо припинить Україна - закінчиться Україна".

Як зазначається, Блінкен відмовився поділитися подробицями стосовно того, яким чином Вашингтон зреагує на застосування ядерної зброї. Однак він сказав, що в адміністрації США є план.

На запитання - чи це план, який відверне Третю світову війну? - очільник Держдепу відповів таким чином: "Президент Байден сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти українцям захистити себе, і ми робимо все можливе, щоб згуртувати інші країни для тиску на росію".

"Ми також сповнені рішучості, щоб ця війна не розширювалася", - резюмував глава американської дипломатії.