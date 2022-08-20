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росію попередили, що вважатимуть удар по ЗАЕС підставою для застосування статті 5 НАТО

За статтею 5 статуту, у разі збройного нападу на будь-яку з держав Альянсу, усі інші члени НАТО вважатимуть цей акт нападом на них усіх
росію попередили, що вважатимуть удар по ЗАЕС підставою для застосування статті 5 НАТО Фото: npp.zp.ua
Голова спецкомітету з оборони палати громад Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через атаку рф на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту
 
Про це Еллвуд написав у twitter. 
 
"Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", - заявив Еллвуд, коментуючи інформацію про підготовку росією провокацій на захопленій атомній електростанції.
 
Член палати представників конгресу США Адам Кінзінгер підтримав британця та наголосив, що у разі витоку радіації загинуть люди у країнах НАТО, а отже, статтю 5 буде задіяно автоматично.  
 
"Це навіть не обговорюється. Будь-який витік уб’є людей у країнах НАТО. Це автоматично стаття 5", - відзначив він.
 
За статтею 5 статуту, у разі збройного нападу на будь-яку з держав Альянсу, усі інші члени НАТО вважатимуть цей акт нападом на них усіх.
 
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20 08 2022 11:43
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