росію попередили, що вважатимуть удар по ЗАЕС підставою для застосування статті 5 НАТО

За статтею 5 статуту, у разі збройного нападу на будь-яку з держав Альянсу, усі інші члени НАТО вважатимуть цей акт нападом на них усіх

Голова спецкомітету з оборони палати громад Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через атаку рф на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту

Про це Еллвуд написав у twitter.

"Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО", - заявив Еллвуд, коментуючи інформацію про підготовку росією провокацій на захопленій атомній електростанції.

Член палати представників конгресу США Адам Кінзінгер підтримав британця та наголосив, що у разі витоку радіації загинуть люди у країнах НАТО, а отже, статтю 5 буде задіяно автоматично.

"Це навіть не обговорюється. Будь-який витік уб’є людей у країнах НАТО. Це автоматично стаття 5", - відзначив він.

За статтею 5 статуту, у разі збройного нападу на будь-яку з держав Альянсу, усі інші члени НАТО вважатимуть цей акт нападом на них усіх.