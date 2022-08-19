Окупанти розмістили військову техніку в машинній залі ЗАЕС – відео

Ворог розмістив військову техніку у машинній залі Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Журналісти телерадіокомпанії CNN верифікували розповсюджене вчора у соцмережах відео. Коли воно було знято – невідомо.

На кадрах видно одну з турбінних зал, що розташована на західній стороні АЕС. Кожен такий зал з’єднаний і вбудований у велику будівлю, де розташовано ядерний реактор.

"Транспортні засоби, які, здається, є стандартними російськими військовими вантажівками, стоять на крайньому західному краю будівлі на першому поверсі, у трохи більше ніж 130 метрах від реактора", – зазначили журналісти.

На відео видно щонайменше пʼять машин, маркованих символом окупантів "Z". Поруч стоять дві споруди, схожі на намети. Біля машин є кілька піддонів, і незрозуміло, чи вони повʼязані з операціями на АЕС, чи належать росіянам. Ролик доводить російську дезінформацію про те, що окупанти не розміщували на ЗАЕС військову техніку.

Раніше повідомлялось, що росія може вдатися до провокацій на Запорізькій АЕС.