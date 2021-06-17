Байден підтвердив підтримку України під час зустрічі з Путіним Я повідомив йому про непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля в межах Мінських домовленостей

Президент США Джо Байден підтвердив, що під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві було обговорене українське питання, і Сполучені Штати заявили про непохитну підтримку України на тлі агресії РФ.

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