ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден підтвердив, що під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві було обговорене українське питання, і Сполучені Штати заявили про непохитну підтримку України на тлі агресії РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден підтвердив підтримку України під час зустрічі з Путіним
Я повідомив йому про непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля в межах Мінських домовленостей
Фото: з вільного доступу
Про це глава Білого дому заявив під час пресконференції за результатами переговорів у середу, повідомляє Укрінформ.
"Я повідомив йому про непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля в межах Мінських домовленостей", - заявив Байден.
Він додав, що обговорив з Путіним ситуацію з правами людини в самій Росії, питання кібербезпеки, стратегічної стабільності, позицію США щодо подій в Білорусі. Крім того, під час саміту були порушені питання, пов’язані із Сирією, Іраном, Афганістаном та регіоном Арктики тощо.
"Було дуже важливо зустрітися особисто, щоби не було хибних уявлень стосовно того, що я хотів обговорити", - підкреслив Байден.
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