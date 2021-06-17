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Байден підтвердив підтримку України під час зустрічі з Путіним

Я повідомив йому про непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля в межах Мінських домовленостей
Президент США Джо Байден підтвердив, що під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві було обговорене українське питання, і Сполучені Штати заявили про непохитну підтримку України на тлі агресії РФ.
Байден підтвердив підтримку України під час зустрічі з Путіним Фото: з вільного доступу
Про це глава Білого дому заявив під час пресконференції за результатами переговорів у середу, повідомляє Укрінформ.
 
"Я повідомив йому про непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля в межах Мінських домовленостей", - заявив Байден.
 
Він додав, що обговорив з Путіним ситуацію з правами людини в самій Росії, питання кібербезпеки, стратегічної стабільності, позицію США щодо подій в Білорусі. Крім того, під час саміту були порушені питання, пов’язані із Сирією, Іраном, Афганістаном та регіоном Арктики тощо.
 
"Було дуже важливо зустрітися особисто, щоби не було хибних уявлень стосовно того, що я хотів обговорити", - підкреслив Байден.
 
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17 06 2021 12:31
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