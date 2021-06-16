ПОЛІТИКА НОВИНИУ Женеві почався саміт президентів США та Росії Джо Байдена і Владіміра Путіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зустріч Байдена і Путіна почалася у Швейцарії
Саміт складається з трьох частин: бесіда у вузькому складі, а потім переговори в розширеному колі з невеликою перервою
Фото: Європейська правда
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зустріч проходить на віллі Ла Гранж на березі Женевського озера, гостей зустрічає президент Швейцарії Гі Пармелен.
Байден прибув до Швейцарії у вівторок ввечері з Брюсселя, де він брав участь в самітах НАТО і ЄС. Путін прилетів до Женеви в середу приблизно о 13:30, тобто за пів години до початку переговорів.
Однак, саме російський лідер першим приїхав на місце зустрічі о 14:05, хоча він відомий звичкою запізнюватися на зустрічі зі світовими лідерами. За 10 хвилин прибув Байден.
Саміт складається з трьох частин: бесіда у вузькому складі, а потім переговори в розширеному колі з невеликою перервою.
Розмови Путіна з Байденом віч-на-віч програмою не передбачено. Очікується, що переговори триватимуть 4-5 годин. По завершенні переговорів Байден і Путін проведуть окремі пресконференції.
Лідери двох країн планують обговорити низку питань: контроль над озброєнням, ситуацію на Донбасі, діяльність російських хакерів, ув'язнення Алексєя Навального, зміни клімату.
Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.
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