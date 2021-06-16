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Зустріч Байдена і Путіна почалася у Швейцарії

Саміт складається з трьох частин: бесіда у вузькому складі, а потім переговори в розширеному колі з невеликою перервою
У Женеві почався саміт президентів США та Росії Джо Байдена і Владіміра Путіна.
Зустріч Байдена і Путіна почалася у Швейцарії Фото: Європейська правда
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
Зустріч проходить на віллі Ла Гранж на березі Женевського озера, гостей зустрічає президент Швейцарії Гі Пармелен.
 
Байден прибув до Швейцарії у вівторок ввечері з Брюсселя, де він брав участь в самітах НАТО і ЄС. Путін прилетів до Женеви в середу приблизно о 13:30, тобто за пів години до початку переговорів.
 
Однак, саме російський лідер першим приїхав на місце зустрічі о 14:05, хоча він відомий звичкою запізнюватися на зустрічі зі світовими лідерами. За 10 хвилин прибув Байден.
 
Саміт складається з трьох частин: бесіда у вузькому складі, а потім переговори в розширеному колі з невеликою перервою.
 
Розмови Путіна з Байденом віч-на-віч програмою не передбачено. Очікується, що переговори триватимуть 4-5 годин. По завершенні переговорів Байден і Путін проведуть окремі пресконференції.
 
Лідери двох країн планують обговорити низку питань: контроль над озброєнням, ситуацію на Донбасі, діяльність російських хакерів, ув'язнення Алексєя Навального, зміни клімату.
 
Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.
 
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16 06 2021 14:44
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