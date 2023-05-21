Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських пілотів на F-16

Президент США повідомив про це Володимира Зеленського під час особистої зустрічі.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно оголосив, що військові США тренуватимуть українських пілотів, аби ті могли працювати на винищувачах F-16.

Про це американський президент заявив під час пресконференції після саміту "Великої сімки" в Японії.

"Я сказав, що США разом із союзниками та партнерами почнуть тренування українських льотчиків для винищувачів четвертого покоління, включно з F-16", – повідомив Байден журналістам, маючи на увазі розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський президент впевнений, що це допоможе українській армії ще сильніше захищати себе у довгостроковій перспективі.

"Минулого року ми передавали все, що їм потрібно на теперішній момент. Тепер ми рухаємося в бік того, щоб вони могли захищатися надалі", – додав Байден.

Нагадаємо, Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні.