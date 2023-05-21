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ПОЛІТИКА

Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських пілотів на F-16

21 травня 2023, 14:25
Байден підтвердив, що США тренуватимуть українських пілотів на F-16
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Президент США повідомив про це Володимира Зеленського під час особистої зустрічі.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно оголосив, що військові США тренуватимуть українських пілотів, аби ті могли працювати на винищувачах F-16.

 Про це американський президент заявив під час пресконференції після саміту "Великої сімки" в Японії.

"Я сказав, що США разом із союзниками та партнерами почнуть тренування українських льотчиків для винищувачів четвертого покоління, включно з F-16", – повідомив Байден журналістам, маючи на увазі розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Американський президент впевнений, що це допоможе українській армії ще сильніше захищати себе у довгостроковій перспективі.

"Минулого року ми передавали все, що їм потрібно на теперішній момент. Тепер ми рухаємося в бік того, щоб вони могли захищатися надалі", – додав Байден.

Нагадаємо, Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

БайденF-16

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