Байден планує просити Конгрес виділити Україні $100 млрд

Мова йтиме про термін у два роки.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Президент США хоче розв'язати це питання до наступних виборів, оскільки скептики-республіканці продовжують створювати проблеми у фінансуванні допомоги Україні", - пише видання.

Там також додали, що Білий дім розробляє плани звернення до Конгресу з проханням виділити найбільший пакет фінансування зброї і гуманітарної допомоги на тлі побоювання, що триваючі суперечки щодо витрат можуть завдати шкоди президенту на виборах наступного року.

Розмір пакета може сягати $100 млрд.

Чиновники вважають, що ухвалення єдиного пакета, розмір якого може досягати $100 млрд, може дати адміністрації Байдена найкращі шанси забезпечити фінансування військової допомоги Україні до президентських виборів в США у листопаді наступного року.

Ми також писали, що Байден може використати гранти Держдепартаменту для фінансування зброї Україні.