Байден планує радикально посилити антикоронавірусні заходи

Хоче, щоб правила, які вимагають носіння масок, діяли по всій країні

Обраний президент США Джо Байден обіцяє значні зміни в підході Білого дому щодо пандемії, які включатимуть обов’язкове носіння масок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Байден хоче, щоб правила, які вимагають носіння масок, діяли по всій країні. На його думку, це допомогло б врятувати тисячі життів.

Байден планує, щоб губернатори та місцеві органи влади зробили масковий режим обов’язковим. Байден регулярно з'являється на публіці в масці, у той час як Трамп уникає цього.

Команда Байдена заявила, що забезпечить всім американцям доступ до регулярного та безоплатного тестування і надасть "чіткі, послідовні, засновані на доказах рекомендації" щодо поведінки під час пандемії.

Команда Байдена також заявляє, що візьметься за вирішення проблем із засобами індивідуального захисту для медичних працівників.

Понад 237 тисяч американців померли від COVID-19 від початку епідемії. Впливовий Вашингтонський інститут показників здоров'я і оцінки прогнозує, що число смертей від COVID-19 перевищить 372 тисячі до 20 січня, коли Байден вступить на посаду.

Байден також оголосив про плани перезавантажити уражену вірусом економіку США, через яку мільйони людей стали безробітними.

Він хоче зробити це шляхом стимулювання виробництва, інвестицій в інфраструктуру, підвищення доступності догляду за дітьми та скорочення розриву в рівні добробуту між різними етнічними групами.

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