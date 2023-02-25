Байден пообіцяв Китаю жорстку відповідь у разі поставок зброї до росії

Байден обіцяє, що США відреагують у разі постачання летальної зброї Китаєм рф.

Байден не очікує, що Китай зробить це, заявив американський президент.

Про це Байден сказав в інтерв’ю для ABCNews.

Якщо Китай постачатиме рф летальну зброю для війни проти України, США дадуть відповідь жорсткими санкціями. При цьому він зазначив, що не очікує, що Пекін зважиться на такий крок, хоч і може розглядати цю можливість.

"Я не очікую - ми цього ще не бачили, але я не чекаю великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї росії", - сказав американський президент.

І додав, що якщо Китай таки відправить зброю рф, США відреагують жорсткими санкціями.

"Це була б та сама межа, яку б перетнули всі інші. Іншими словами, ми наклали суворі санкції на всіх, хто це зробив", - наголосив Байден.

Президент США також докладно описав розмову, яку він мав безпосередньо з лідером Китаю Сі Цзіньпіном минулого літа, де він попередив його про економічні наслідки допомоги рф.

Джо Байден сказав, що він нагадав, як 600 американських корпорацій залишили росію: "від McDonald's до Exxon - по всіх напрямках", додавши: "І я сказав: "І якщо ви берете участь у такій жорстокості, підтримуючи жорстокість, яка відбувається", я сказав: "Ви можете зіткнутися з тими самими наслідками".

Вчора стало відомо, що США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чіпів у Китаї.