Байден попередив про "темні часи" для США через політику Трампа

Він підкреслив важливість незалежності судів і верховенства закону в країні.

Колишній США Джо Байден у публічному виступі застеріг, що Сполучені Штати вступають у "темні часи" через дії чинного президента Дональда Трампа.

За даними CNN, фрагмент виступу оприлюднили після промови Байдена на конференції юристів у Чикаго.

У своєму зверненні Байден наголосив, що суди, закони і Конституція мають вирішальне значення в умовах сучасних політичних викликів. Він висловив занепокоєння політикою свого наступника Дональда Трампа, хоча жодного разу не назвав його на ім’я, використовуючи формулювання "цей хлопець".

"Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення, і Конституція має значення. Я багато думаю про американців, які починають розуміти, під яким тиском ми опинилися з цим хлопцем, який зараз є нашим президентом… Готуйтесь, панове, це лише початок", – заявив Байден.

Також на початку літа Трамп поширив теорію змови про Байдена.