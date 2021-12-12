ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Владіміру Путіну, що Кремль заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден попередив Путіна: Росія заплатить "жахливу ціну", якщо вторгнеться в Україну
Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну... що, якщо він рушить до України, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними, руйнівними
Фото: з вільного доступу
Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".
"Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну... що, якщо він рушить до України, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними, руйнівними", - сказав Байден.
Він сказав журналістам, що можливість відправлення наземних військ США до України у разі російського вторгнення "ніколи не обговорювалася", хоча США та НАТО потрібно направити більше сил на східний фланг країн НАТО для посилення їхнього захисту.
Нагадаємо, МЗС Росії напередодні оприлюднило вимогу до НАТО скасувати обіцянку 2008 року щодо членства України і Грузії в Альянсі.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг відкинув цю вимогу.
Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.
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12 12 2021 11:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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