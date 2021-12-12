Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Байден попередив Путіна: Росія заплатить "жахливу ціну", якщо вторгнеться в Україну

Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну... що, якщо він рушить до України, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними, руйнівними
Президент США Джо Байден заявив, що сказав президенту Росії Владіміру Путіну, що Кремль заплатить "жахливу ціну" і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну.
Байден попередив Путіна: Росія заплатить "жахливу ціну", якщо вторгнеться в Україну Фото: з вільного доступу
Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".
 
"Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну... що, якщо він рушить до України, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними, руйнівними", - сказав Байден.
 
Він сказав журналістам, що можливість відправлення наземних військ США до України у разі російського вторгнення "ніколи не обговорювалася", хоча США та НАТО потрібно направити більше сил на східний фланг країн НАТО для посилення їхнього захисту.
 
Нагадаємо, МЗС Росії напередодні оприлюднило вимогу до НАТО скасувати обіцянку 2008 року щодо членства України і Грузії в Альянсі.
 
Генсек НАТО Єнс Столтенберг відкинув цю вимогу.
 
Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 12 2021 11:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.