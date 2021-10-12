Розмова Зеленського й Байдена тривала півтори години - Єрмак

Розмова тривала практично півтори години. Президенти почали з найважливішого - Президент Байден розповів Президенту Зеленському про його саміт з президентом Росії Путіним

Президенти України Володимир Зеленський та Сполучених Штатів Америки Джо Байден провели півторагодинну розмову.

Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Укрінформ.

"Розмова тривала практично півтори години. Президенти почали з найважливішого - Президент Байден розповів Президенту Зеленському про його саміт з президентом Росії Путіним", - сказав Єрмак.

За його словами, переговори Байдена і Зеленського відбуваються в "дуже відвертій та прямій атмосфері" й сьогодні також була "дуже тепла бесіда, дуже відверта".

Водночас керівник ОП запевнив, що під час розмови не йшлося про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам України.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня відбулися переговори президентів США та Росії. Байден планував обговорити її результати з європейськими союзниками, а також особисто з Президентом України.

У Білому домі повідомили, що Президент США має намір зателефонувати Президентові України Володимиру Зеленському у четвер, 9 грудня.