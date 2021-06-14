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Байден пояснив, чому не проведе з Путіним спільну пресконференцію

Я завжди вважав - і я не хочу сказати, що преса не повинна знати - але це не змагання про те, хто може домогтися більшого успіху перед пресконференцією або спробувати поставити один одного в незручне становище. Йдеться про те, щоб я дуже чітко дав зрозуміти, які умови для поліпшення відносин з Росією
Президент США Джо Байден заявив у неділю, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним в Женеві, оскільки не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.
Байден пояснив, чому не проведе з Путіним спільну пресконференцію Фото: EPA
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.
 
"Я завжди вважав - і я не хочу сказати, що преса не повинна знати - але це не змагання про те, хто може домогтися більшого успіху перед пресконференцією або спробувати поставити один одного в незручне становище. Йдеться про те, щоб я дуже чітко дав зрозуміти, які умови для поліпшення відносин з Росією", - сказав Байден.
 
На його думку, що найкращий спосіб впоратися з цим - це зустрітися удвох, щоб обговорити це.
 
"Я знаю, що ви не маєте сумніву в тому, що я буду дуже відвертим з ним з приводу наших побоювань, і я роз'ясню свою думку про те, чим закінчилася ця зустріч, і він прояснить зі своєї точки зору, як вона пройшла. Я не хочу, щоб мене відволікало те, що вони потиснули один одному руки, хто найбільше розмовляв і все інше", - додав президент США.
 
Як повідомлялося, раніше стало відомо, що президенти США та РФ не проводитимуть спільну пресконференцію за результатами їхнього саміту в Женеві 16 червня.
 
Замість цього очікується, що Байден після зустрічі з Путіним проведе особисту пресконференцію.
 
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14 06 2021 10:16
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