Байден представив пресслужбу Білого дому

Вона вперше в історії країни складається лише з жінок

Майбутній президент США Джо Байден оголосив про створення команди з комунікації Білого дому, яка вперше в історії країни складатиметься лише з жінок.

Про це йдеться у заяві штабу Байдена, зазначає "Громадське".

"Я з гордістю оголошую про першу команду з комунікацій Білого дому, що повністю складається з жінок. Ці кваліфіковані та досвідчені комунікаторки привносять різноманітні погляди у роботу та представляють відданість відновленню країни", - зазначив Байден.

Очільницею відділу комунікацій Білого дому буде Кейт Бедінгфілд, яка до цього була заступницею директора з комунікацій штаба Байдена. Також вона була директоркою з комунікацій Джо Байдена, коли він був на посаді віцепрезидента.

Заступницею Бедінгфілд стала Пілі Тобар, яка також працювала у штабі демократа. Перед тим вона була директоркою з питань меншин у сенатора від Демократичної партії Чарльза Е. Шумера.

Речницею Білого дому призначили Джен Псакі. Вона була директоркою з комунікацій Білого дому за часів Барака Обами, речницею Держдепартаменту. З 2017 року Псакі працювала політичною коментаторкою на CNN, але у листопаді цього року пішла звідти та приєдналася до команди, яка працює під час передачі повноважень чинного президента Дональда Трампа Джо Байдену.

Заступницею Псакі стане Карін Жан-П'єр, яка до того, як приєдналася до штабу Байдена, була політичною коментаторкою NBC та MSNBC, а перед цим теж працювала у пресслужбі Обами.

Нагадаємо, що Байден офіційно назвав кандидатів на ключові посади в адміністрації США