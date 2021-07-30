Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Байден пропонує платити американцям $100 за вакцинацію

Додатковий стимул для підвищення показників вакцинації, захисту спільнот і порятунку життів
Президент США Джо Байден у четвер закликав штати і місцеві органи влади запропонувати виплати приватним особам в розмірі 100 доларів, щоб стимулювати вакцинацію від коронавірусу.
Байден пропонує платити американцям $100 за вакцинацію Фото: АP
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.
 
Для цього Байден пропонує використовувати кошти з його Американського плану порятунку у розмірі 1,9 трильйона доларів.
 
Виплати хочуть пропонувати щойно вакцинованим американцям, щоб забезпечити "додатковий стимул для підвищення показників вакцинації, захисту спільнот і порятунку життів", - йдеться в заяві Міністерства фінансів в четвер.
 
"Казначейство готове надати технічну допомогу урядам штатів і місцевій владі, щоб вони могли ефективно використовувати кошти для підтримки збільшення вакцинації в своїх громадах", - йдеться в заяві.
 
Байден офіційно оголосив про новий план стимулювання під час виступу в Білому домі з приводу коронавірусу, у якому він також анонсував суворі вимоги до невакцинованих федеральних службовців.
 
"Я знаю, що платити людям за вакцинацію може здатися несправедливим щодо людей, які вже були вакциновані, але ось в чому справа: якщо стимули допоможуть нам перемогти цей вірус, я вважаю, що ми повинні їх використовувати. Ми всі виграємо, якщо зможемо вакцинувати більше людей", - сказав Байден
 
Близько 60% дорослих американців були повністю вакциновані. Байден поставив за мету, щоб до 4 липня хоча б одне щеплення було у 70% дорослих, але досі її не досяг.  Останній показник - 69,3%.
 
Як повідомлялося, у Швеції люди зможуть отримати 200 крон ($23) за вакцинацію проти коронавірусу в рамках невеликого академічного дослідження.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2021 16:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.