НОВИНИПрезидент США Джо Байден у четвер закликав штати і місцеві органи влади запропонувати виплати приватним особам в розмірі 100 доларів, щоб стимулювати вакцинацію від коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден пропонує платити американцям $100 за вакцинацію
Додатковий стимул для підвищення показників вакцинації, захисту спільнот і порятунку життів
Фото: АP
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.
Для цього Байден пропонує використовувати кошти з його Американського плану порятунку у розмірі 1,9 трильйона доларів.
Виплати хочуть пропонувати щойно вакцинованим американцям, щоб забезпечити "додатковий стимул для підвищення показників вакцинації, захисту спільнот і порятунку життів", - йдеться в заяві Міністерства фінансів в четвер.
"Казначейство готове надати технічну допомогу урядам штатів і місцевій владі, щоб вони могли ефективно використовувати кошти для підтримки збільшення вакцинації в своїх громадах", - йдеться в заяві.
Байден офіційно оголосив про новий план стимулювання під час виступу в Білому домі з приводу коронавірусу, у якому він також анонсував суворі вимоги до невакцинованих федеральних службовців.
"Я знаю, що платити людям за вакцинацію може здатися несправедливим щодо людей, які вже були вакциновані, але ось в чому справа: якщо стимули допоможуть нам перемогти цей вірус, я вважаю, що ми повинні їх використовувати. Ми всі виграємо, якщо зможемо вакцинувати більше людей", - сказав Байден
Близько 60% дорослих американців були повністю вакциновані. Байден поставив за мету, щоб до 4 липня хоча б одне щеплення було у 70% дорослих, але досі її не досяг. Останній показник - 69,3%.
Як повідомлялося, у Швеції люди зможуть отримати 200 крон ($23) за вакцинацію проти коронавірусу в рамках невеликого академічного дослідження.
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30 07 2021 16:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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