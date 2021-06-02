Байден проти надання Трампу доступу до брифінгів розвідки

Причиною відмови у доступі він назвав "нестабільну поведінку"

Президент США Джо Байден заявив, що його попереднику Дональду Трампу не слід надавати доступ до брифінгів розвідки через його "нестабільну поведінку".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

США мають традицію інформувати колишніх президентів про питання безпеки країни - як жест ввічливості, наданий чинним президентом.

Але на запитання CBS News, чи буде зроблений такий жест ввічливості щодо Трампа, президент Байден сказав: "Я думаю, ні".

Причиною відмови у доступі він назвав "нестабільну поведінку" Трампа.

"Я не думаю, що у нього є необхідність стежити за брифінгами з розвідки", - сказав Байден.

Він припустив, що колишньому президентові не можна довіряти зберігати конфіденційну інформацію.

"Яке значення має для нього розвідувальний інструктаж? Яке значення це має взагалі, крім того, що він може забутися і щось сказати?" - сказав Байден.

Цей крок буде першим випадком, коли експрезидента виключать з традиції отримувати постійний доступ до інструктажів.

Трамп ворогував із розвідувальним співтовариством протягом усього чотирирічного президентства.

Він поставив під сумнів повідомлення американських відомств про те, що Росія втручалася у вибори 2016 року, і критикував керівників розвідки за "надзвичайну пасивність та наївність" щодо Ірану.

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