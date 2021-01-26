До Сенату передали резолюцію про імпічмент Трампу

Палат представників США (нижня палата Конгресу) передала до Сенату (верхня палата) резолюцію про імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу. Процес розпочнеться 8 лютого.

Спершу сенатори розглядають резолюцію, яка визначить регламент слухань - тобто скільки часу триватиме кожен етап, що може робити кожна зі сторін тощо, а з 8 лютого розпочнеться слухання по суті, повідомляє "Громадське".

Як пише CNN, поки невідомо, як довго триватиме розгляд. Ймовірно, він триватиме більшу частину лютого та завершиться наприкінці місяця або раніше.

Щоб оголосити імпічмент Трампу, за нього мають проголосувати щонайменше дві третини сенаторів (67 зі 100). У Верхній палаті Конгресу 48 сенаторів представляють Демократичну партію, 50 - Республіканську та два сенатори позиціюють себе як незалежні, але перебувають в опозиції до республіканців. Тому, крім підтримки демократів і незалежних сенаторів, необхідні голоси 17 республіканці.

Президент Джо Байден заявив CNN про те, що сумнівається у тому, що знайдеться 17 республіканців, які підтримають імпічмент. На думку Байдена, "результат міг бути іншим, якби Трамп на посаді залишався ще 6 місяців".

Другий імпічмент Трампа

45-го президента звинувачують у "підбурювані до заколоту". У резолюції імпічменту зазначається, що "президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку США та інститутів влади". Згадуються слова Трампа, сказані ним на мітингу перед прихильниками 6 січня, які "у контексті заохочували та призвели до беззаконних дій під Капітолієм". Тоді прихильник президента пішли штурмом на будівлю Конгресу, загинули 4 мітингувальники та один поліцейський. Наразі правоохоронці проводять розслідування тих подій.

Дональд Трамп став єдиним президентом в історії США, якому Палата представників оголосила імпічмент двічі. У 2019 році вона уже це робила, але тоді Сенат не ухвалив рішення про відсторонення президента, тому Трамп залишився на посаді. Повноваження Трампа як президента завершилися 20 січня.

Нагадаємо, що 12 січня Конгрес США запустив процедуру імпічменту Трампа