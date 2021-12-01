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Конгрес США запустив процедуру імпічменту Трампа

Його звинувачують у "підбурюванні до заколоту"
Палата представників Конгресу США 11 січня опублікувала проєкт резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа.
Конгрес США запустив процедуру імпічменту Трампа Фото: з вільних джерел

У проєкті резолюції зазначається, що "президент Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку США та інститутів влади", повідомляє "Громадське".

У тексті резолюції зокрема згадують слова Трампа, сказані ним на мітингу перед прихильниками 6 січня, які "у контексті заохочували та призвели до беззаконних дій під Капітолієм".

Питання про імпічмент мають розглянути 13 і 14 січня. Водночас каденція Трампа закінчується 20 січня.

Якщо до цього часу Палата представників оголосить йому імпічмент, а Сенат затвердить це рішення, то Трамп більше ніколи не зможе брати участь у виборах глави держави.

Також Трамп стане єдиним президентом в історії США, якому Палата представників оголошувала імпічмент двічі. Нагадаємо, у 2019 році вона уже це робила, але тоді Сенат не ухвалив рішення про відсторонення президента, тому Трамп залишився на посаді.

Яка реакція Трампа?

Напередодні CNN із посиланням на власні джерела повідомляло, що Трамп розглядає кандидатури адвокатів, які захищали б його у процесі імпічменту. Наразі чинний президент США розглядає залучення його особистого адвоката, Руді Джуліані, та Алана Дершовіца, який представляв його інтереси під час минулого імпічменту.

Нагадаємо, що у США відкрили 25 справ про внутрішній тероризм

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12 01 2021 09:28
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