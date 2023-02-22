Байден провів 20 годин в потязі під час візиту в Україну

Кілька поїздів довелося затримати, щоб пропустити поїзд Rail Force One, у якому перебував президент США.

Американський лідер Джо Байден провів близько 20 годин на українській залізниці під час свого візиту у Київ в цей понеділок. Про це розказав керівник Укрзалізниці Олександр Камишін.

Написав він у Twitter.

"Із 24 годин президент Байден провів у поїзді 20 годин (в обидва боки), а у Києві – лише чотири. Тому нам було важливо піклуватися про нього належним чином. І ми це зробили", – написав керівник УЗ.

Кілька поїздів довелося затримати, щоб пропустити поїзд Rail Force One, у якому їхав Байден, відписав Камишін.

"Це було болісно для мене і моєї команди, але я повинен був це зробити. Тож тільки 90% наших поїздів 20 лютого прибули вчасно. Я прошу вибачення", – заявив Олександр Камишін.

В понеділок в обід стало відомо, що Байден прибув до Києва.