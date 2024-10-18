Байден прибув з візитом до Берліну

Візит глави білого дому буде коротким.

Президент США Джо Байден прибув до німецького Берліна для короткого візиту, аби обговорити вторгнення росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції і Британії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Видання пише, що Байден приземлився пізно в четвер, 17 жовтня, у Берліні, де в сьогодні зранку проведе двосторонні переговори з президентом і канцлером Німеччини, після чого планується зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

Вони мають обговорити вторгнення рф в Україну і ситуацію на Близькому Сході.

Коментуючи поїздку Байдена,

Посадовець адміністрації американського президента прокоментував поїздку Байдена для журналістів і сказав, що "ситуація на полі бою в Україні, хід війни та те, як союзники можуть найкраще підтримати Україну, будуть предметом обговорення".

На початку тижня у Берліні підтвердили підготовку до візиту Байдена.