У Берліні підтвердили підготовку до візиту Байдена
Німеччина готується до візиту американського президента Джо Байдена в кінці тижня.
Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер на брифінгу у понеділок, передає Укрінформ.
"Можу вам підтвердити, що президент США здійснить зрештою наприкінці цього тижня свій візит", - сказав Бюхнер.
Він не назвав пункти програми тому, що вона ще розробляється в тісному контакті між сторонами.
З поінформованих джерел стало відомо, шр Байден планує прибути в німецьку столицю 17 жовтня ввечері.
Загалом робоча програма розрахована на 18 жовтня, а ввечері того ж дня Байден повернеться до Вашингтону.
Державний візит планувався на 10-13 жовтня, але був скасований в останній момент через ситуацію в США, пов’язану з ураганом "Мілтон" і необхідністю глави держави бути в цей час вдома.
Також була скасована зустріч формату "Рамштайн" на вищому рівні, в якій планував взяв участь і Байден.
Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що найближчим часом "Рамштайн" не відбудеться.