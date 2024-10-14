У Берліні підтвердили підготовку до візиту Байдена

Візит був відкладений минулого тижня через ураган "Мілтон".

Німеччина готується до візиту американського президента Джо Байдена в кінці тижня.

Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер на брифінгу у понеділок, передає Укрінформ.

"Можу вам підтвердити, що президент США здійснить зрештою наприкінці цього тижня свій візит", - сказав Бюхнер.

Він не назвав пункти програми тому, що вона ще розробляється в тісному контакті між сторонами.

З поінформованих джерел стало відомо, шр Байден планує прибути в німецьку столицю 17 жовтня ввечері.

Загалом робоча програма розрахована на 18 жовтня, а ввечері того ж дня Байден повернеться до Вашингтону.

Державний візит планувався на 10-13 жовтня, але був скасований в останній момент через ситуацію в США, пов’язану з ураганом "Мілтон" і необхідністю глави держави бути в цей час вдома.

Також була скасована зустріч формату "Рамштайн" на вищому рівні, в якій планував взяв участь і Байден.

Сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що найближчим часом "Рамштайн" не відбудеться.