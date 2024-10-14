Найближчим часом "Рамштайн" не відбудеться

Ймовірно, контактна група збереться вже після виборів в США.

Цього тижня американський президент Джозеф Байден прибуде до Німеччини, проте дата зустрічі у форматі Рамштайн досі не визначена.

Про це повідомляє німецький телеканал ZDF, посилючись на дипломатичні джерела.

"Планується "тихий приїзд". Офіційну програму візиту заплановано лише на п'ятницю. Байден хоче зустрітися з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем у Берліні. Програма, запланована спочатку для візиту до Німеччини, буде сильно скорочена в ході візиту", - йдеться в повідомленні.

І додади, що засідання Контактної групи з оборони України "точно не відбудеться найближчим часом".

Згідно з оцінкою журналістів, подальші рішення у форматі "Рамштайн", ймовірно, ухвалюватимуть вже після результатів президентських виборів у США.

Минулого тижня стало відомо, що засідання "Рамштайну" на рівні лідерів відкладено на невизначений термін.

Воно зірвалося через рішення Джо Байдена скасувати візит до Німеччини для вирішення нагальних питань щодо наслідків урагану "Мілтон".