Байден припинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою, яке розпочав Трамп

Президент США Джо Байден скасував проєкт свого попередника Дональда Трампа щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

У листі до Конгресу Байден написав, що скасовує надзвичайний стан, який оголосили у 2019 році для будівництва стіни на кордоні, повідомляє "Громадське". Він зазначив, що оголошення надзвичайного стану було "необґрунтованим", і він не хоче, щоб податки надалі перенаправляли на будівництво.

"Я здійснюю ретельний аналіз усіх ресурсів, які були виділені або перенаправлені з цією метою (на зведення стіни - ред.)", - зазначив політик.

Як пише BBC, станом на 2021 рік на проєкт витратили вже приблизно 25 мільярдів доларів.

Раніше Байден уже скасував деякі накази Трампа, зокрема у сфері імміграційної політики. Так, він відновив виконавче розпорядження про возз’єднання сімей, щоб у мігрантів, які незаконно прибули до США, не відбирали дітей.

Нагадаємо, що МЗС Мексики вітає рішення Байдена припинити будівництво стіни на кордоні