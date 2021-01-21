Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

МЗС Мексики вітає рішення Байдена припинити будівництво стіни на кордоні

Після вступу на посаду президента Байден скасував дію декларації про надзвичайний стан на кордоні з Мексикою
У Мексиці позитивно оцінили рішення президента США Джо Байдена про згортання будівництва стіни на кордоні двох країн.
МЗС Мексики вітає рішення Байдена припинити будівництво стіни на кордоні Фото: з вільних джерел

"Мексика вітає припинення спорудження стіни, ініціативу з міграції в підтримку "Програми відкладених дій" стосовно дітей-мігрантів (DACA), а також шлях до подвійного громадянства", - написав у Twitter глава мексиканського МЗС Марсело Ебрард, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Як написав декілька років тому президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, а тепер і президент США Джо Байден, мости відкривають шляхи для співпраці та взаєморозуміння", - додав мексиканський міністр.

Після вступу на посаду президента Байден скасував дію декларації про надзвичайний стан на кордоні з Мексикою, яка використовувалася як привід для виділення коштів на будівництво загороджень на південному кордоні США.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою у рамках боротьби проти нелегальної імміграції було однією із ключових передвиборних обіцянок колишнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що майбутній глава Пентагону підтримує надання Україні летальної зброї

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2021 09:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.