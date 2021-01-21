МЗС Мексики вітає рішення Байдена припинити будівництво стіни на кордоні
"Мексика вітає припинення спорудження стіни, ініціативу з міграції в підтримку "Програми відкладених дій" стосовно дітей-мігрантів (DACA), а також шлях до подвійного громадянства", - написав у Twitter глава мексиканського МЗС Марсело Ебрард, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Як написав декілька років тому президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, а тепер і президент США Джо Байден, мости відкривають шляхи для співпраці та взаєморозуміння", - додав мексиканський міністр.
Після вступу на посаду президента Байден скасував дію декларації про надзвичайний стан на кордоні з Мексикою, яка використовувалася як привід для виділення коштів на будівництво загороджень на південному кордоні США.
Будівництво стіни на кордоні з Мексикою у рамках боротьби проти нелегальної імміграції було однією із ключових передвиборних обіцянок колишнього президента США Дональда Трампа.
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