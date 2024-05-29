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ПОЛІТИКА

Байден розглядає нові контрзаходи проти Китаю – WP

29 травня 2024, 10:41
Байден розглядає нові контрзаходи проти Китаю – WP
Фото: Reuters
Байден за крок до покарання Пекіна за втручання у війну.

У 2022 році, після вторгнення росії в Україну, лідер Китаю Сі Цзаньпін був готовий надіслати зброю в рф на прохання владіміра путіна, однак відмовився від цієї ідеї після розмови з президентом США Джо Байденом.

Про це пише The Washington Post.

Видання пише, що офіційні особи США підтвердили, що тодішня розмова між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном викликала хвилю обурення в останнього, який запитав у Байдена, чи не погрожував він йому.

"Після того протистояння Сі утримується від прямих поставок зброї. Але офіційні особи США заявили, що китайський лідер доручив Лю Хе, колишньому віце-прем’єр-міністру та одному з найбільш довірених учасників переговорів із Заходом, наглядати за тихою допомогою для військових зусиль росії", - пише автор матеріалу.

Видання зазначає, що зараз в США стурбовані тим, що Пекін, технічно дотримуючись своєї обіцянки не постачати зброю москві, став найбільшим донором розвитку російського оборонного сектору, що сприяє  продовженню війни в Україні.

Про зростання допомоги Китаю росії чітко свідчить звіт Натаніеля Шера для Фонду Карнегі за міжнародний мир. Зокрема, Китай є найбільшим постачальником росії 50 предметів подвійного призначення "високого пріоритету". Зокрема, митні дані свідчать, що частка Китаю в російському імпорті цих товарів зросла з 32 відсотків у 2021 році до 89 відсотків минулого року.

Китай також надає росії доступ до супутникових технологій, які можуть мати вирішальне значення для зв’язку та наведення на цілі в України, повідомляє британський Королівський інститут об’єднаних служб.

Видання зазначає, що для зупинки просування росії в Україні, президент Байден розглядає два нові контрзаходи: покарання Китаю за постачання ключових технологій москві та скасування обмежень на використання Україною американської зброї малого радіусу дії для нападу всередині росії.

"Ці кроки означатимуть значну ескалацію ретельно вивіреної політики Байдена щодо підтримки України, яка водночас намагатиметься уникнути прямої конфронтації з президентом росії владіміром путіним або його ключовим союзником, китайським лідером Сі Цзіньпіном. Той факт, що такі кроки зараз розглядаються, свідчить про зростаючу стурбованість адміністрації щодо вразливості України на полі бою", - підкреслює WP.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати та їхні партнери готові використовувати санкції та експортний контроль, щоб припинити китайсько-російську торгівлю, яка загрожує їх безпеці на тлі війни проти України.

КитайДжо Байденвійна в Україніросія загроза

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