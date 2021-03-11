Байден розкритикував Китай та Росію за відсутність на G20 та COP26

Долучившись (до саміту G20 та кліматичної конференції COP26 – ред.) ми серйозно вплинули на те, як, на мою думку, решта світу сприймає Сполучені Штати та їхню лідерську роль

Президент США Джо Байден назвав "великою помилкою" те, що лідери КНР і Російської Федерації відмовились від участі в саміті G20 у Римі, а також на міжнародній конференції ООН з питань клімату COP26.

Про це він заявив у вівторок під час пресконференції в Глазго, повідомляє Укрінформ.

"Долучившись (до саміту G20 та кліматичної конференції COP26 – ред.) ми серйозно вплинули на те, як, на мою думку, решта світу сприймає Сполучені Штати та їхню лідерську роль", - цитує Байдена пресслужба Білого дому.

Водночас, за його словами, відсутність на зустрічах лідерів Китаю, Росії, а також Саудівської Аравії було проблематичним, і ніяк не підсилило їхні позиції у світі, особливо для КНР, яка намагається конкурувати зі США.

"Якщо чесно, то я думаю, це було великою помилкою з боку Китаю, який не з’явився. Решта світу подивиться на Китай і запитає, що цінного вони приносять? Вони втратили здатність впливати на народи по всьому світу, а також на всіх присутніх тут, у межах COP (кліматичної конференції в Глазго – ред.). Те саме я би сказав про Росію", - підкреслив Байден.

Як повідомлялося, 26-та Міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату (COP26) стартувала 31 жовтня в британському місті Глазго. Напередодні відбувся саміт лідерів країн Групи 20-ти (G20) у Римі. При цьому, лідери Росії й Китаю відмовилися від участі у двох форумах, пославшись на заходи застереження в період пандемії.