ПОЛІТИКА НОВИНИСоюзники Сполучених Штатів стривожені очікуваними намірами президента США Джо Байдена змінити ядерну політику США шляхом схвалення принципу про незастосування ядерної зброї першими.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Союзників США непокоїть позиція Байдена, який може ослабити ядерне стримування РФ
Зміни політики викликають у союзників побоювання, що "ядерна парасолька" ослабне і "стане величезним подарунком для Росії та Китаю"
Фото: з вільного доступу
Про це написала газета Financial Times.
Союзники, зокрема Великобританія, Франція та Німеччина в Європі, а також Японія й Австралія в Індо-Тихоокеанському регіоні, висловлюють стурбованість такою позицією, яка заперечує можливість превентивного ядерного удару й може звести нанівець зусилля зі стримування Росії та Китаю.
Зміни політики викликають у союзників побоювання, що "ядерна парасолька" ослабне і "стане величезним подарунком для Росії та Китаю", цитує видання одного європейського посадовця. Вони не хочуть, щоб США обмежувалися можливістю використання ядерної зброї лише для стримування нападу на США або для завдання удару у відповідь.
Цю тему союзники нібито мали порушити на зустрічі з Бадейном під час саміту лідерів Групи 20, який відбувся у Римі 30 – 31 жовтня.
Під час поїздки міністра оборони США Ллойда Остіна у Брюссель на початку жовтня, союзники у штаб-квартирі НАТО докладали чималих зусиль, намагаючись запобігти будь-яким істотним змінам у ядерній політиці США.
Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що консультації з союзниками «необхідні й тривають», оскільки адміністрація має завершити огляд ядерного потенціалу до кінця року.
Кірбі також додав, що "зобов’язання США стосовно розширеного стримування залишаються сильними й надійними".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 11 2021 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- ВІДЕО Притула підтвердив, що створює власну партію
- ВІДЕО Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі