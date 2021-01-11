Союзників США непокоїть позиція Байдена, який може ослабити ядерне стримування РФ

Зміни політики викликають у союзників побоювання, що "ядерна парасолька" ослабне і "стане величезним подарунком для Росії та Китаю"

Союзники Сполучених Штатів стривожені очікуваними намірами президента США Джо Байдена змінити ядерну політику США шляхом схвалення принципу про незастосування ядерної зброї першими.

Про це написала газета Financial Times.

Союзники, зокрема Великобританія, Франція та Німеччина в Європі, а також Японія й Австралія в Індо-Тихоокеанському регіоні, висловлюють стурбованість такою позицією, яка заперечує можливість превентивного ядерного удару й може звести нанівець зусилля зі стримування Росії та Китаю.

Зміни політики викликають у союзників побоювання, що "ядерна парасолька" ослабне і "стане величезним подарунком для Росії та Китаю", цитує видання одного європейського посадовця. Вони не хочуть, щоб США обмежувалися можливістю використання ядерної зброї лише для стримування нападу на США або для завдання удару у відповідь.

Цю тему союзники нібито мали порушити на зустрічі з Бадейном під час саміту лідерів Групи 20, який відбувся у Римі 30 – 31 жовтня.

Під час поїздки міністра оборони США Ллойда Остіна у Брюссель на початку жовтня, союзники у штаб-квартирі НАТО докладали чималих зусиль, намагаючись запобігти будь-яким істотним змінам у ядерній політиці США.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що консультації з союзниками «необхідні й тривають», оскільки адміністрація має завершити огляд ядерного потенціалу до кінця року.

Кірбі також додав, що "зобов’язання США стосовно розширеного стримування залишаються сильними й надійними".