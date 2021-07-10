ПОЛІТИКА НОВИНИРейтинги підтримки роботи президента США Джо Байдена та його адміністрації різко впали за останні тижні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рейтинги Байдена впали до 38%
Президент Джо Байден отримав негативний рейтинг (38% підтримують його зусилля, 53% - ні), що є найнижчим балом, який він отримував від американців за свою роботу з моменту початку виконання повноважень на посаді
Фото: The Washington Post
Про це йдеться в оприлюднених у середу результатах соціологічного дослідження, проведеного університетом Quinnipiac.
"Президент Джо Байден отримав негативний рейтинг (38% підтримують його зусилля, 53% - ні), що є найнижчим балом, який він отримував від американців за свою роботу з моменту початку виконання повноважень на посаді", - зауважується в оприлюднених результатах.
Лише три тижні тому, під час аналогічного дослідження, Байдена підтримували 42% громадян, тоді як у середині лютого цей показник сягав 50%.
Причому, з-поміж прихильників Демократичної партії Байден користується довірою лише 60% опитаних. Найнижчу оцінку громадяни визначили зусиллям нинішньої адміністрації у сфері економіки, сплати податків, зовнішньої політики, а також у питаннях міграції. Більше половини американців (55%) заявляють що адміністрація Байдена не компетентна керувати урядом.
У дослідженні також зауважується, що рейтинг схвалення зусиль президента Байдена поступово знижується до рівня, якого не спостерігалося з часів президентства Трампа.
Як повідомлялося, різке падіння рейтингів президента Джо Байдена було зафіксовано після того, як Штати зав’язли у хаосі в Афганістані на тлі приходу там до влади талібів до остаточного виведення контингенту США.
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