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Байден санкціонував першу збройну атаку: США завдали авіаудару в Сирії

Було знищено кілька об'єктів на прикордонному контрольно-пропускному пункті
Президент США Джо Байден санкціонував перше відкрите застосування військової сили, наказавши завдати авіаударів на сході Сирії.
Байден санкціонував першу збройну атаку: США завдали авіаудару в Сирії Фото: EPA

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

США завдали авіаудари по об'єктах, пов'язаних з підтримуваними Іраном угрупуваннями, які, як вважається, були причетні до недавніх атак в Іраку.

"Ці удари були санкціоновані у відповідь на нещодавні напади на персонал США і коаліції в Іраку, а також на триваючі погрози цьому персоналу", - заявив у четвер увечері офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. 

В результаті ударів було знищено кілька об'єктів, розташованих на прикордонному контрольно-пропускному пункті, які використовують кілька підтримуваних Іраном груп бойовиків.

Атака відбулася після серії нещодавніх ракетних обстрілів об'єктів в Іраку, які використовують США. В результаті одного з них загинув підрядник, який працював з очолюваною США коаліцією в Іраку. 

За словами офіційного представника США, приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом винищувач F-15 обстріляв групу будівель в місці, яке, як вважається, є перевалочним пунктом для переправлення ополченців в Ірак. За словами чиновника, очікувалося, що на місці атаки перебуватимуть кілька людей. 

США завдали удару через день після розмови Байдена з прем'єр-міністром Іраку Мустафою Аль-Кадімі. 

До теми: Військові РФ у Сирії прицільно обстрілюють школи й лікарні - Amnesty

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26 02 2021 09:50
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