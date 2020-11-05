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Військові РФ у Сирії прицільно обстрілюють школи й лікарні - Amnesty

У період з травня 2019 року по лютий 2020 року спостерігачі організації нарахували щонайменше 18 таких нападів на північному заході Сирії
Як зазначає Amnesty International, напади на школи та лікарні - це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права, воєнні злочини та злочини проти людства.
Військові РФ у Сирії прицільно обстрілюють школи й лікарні - Amnesty Фото: AFP

Сирійські урядові війська спільно з російськими союзниками цілеспрямовано завдають у Сирії ударів із землі та повітря по школах та лікарнях.

Джерело: Укрінформ з посиланням на звіт правозахисної організації Amnesty International, повідомляє "Українська правда".

Дослівно: "На підставі інтерв'ю, супутникових знімків, журналів спостереження за літаками та перехопленого радіозв'язку літаків, Amnesty International зафіксувала незаконні напади сирійських урядових та російських сил на лікарні та школи в районі Ідліба та західного Алеппо, що провокують гуманітарну кризу.

Дослідження також показує, що в роботу гуманітарних організацій втручалася Хаят Тахрір аль-Шам - найбільша коаліція збройних формувань на північному заході. Цивільне місцеве населення опинилося під загрозою, якщо важливий механізм ООН щодо надання гуманітарної допомоги через кордон з Туреччиною не буде поновлений.

Рада Безпеки ООН повинна гарантувати, щоб цей механізм залишався діючим".

Деталі: У період з травня 2019 року по лютий 2020 року спостерігачі організації нарахували щонайменше 18 таких нападів на північному заході Сирії. П'ять лікарень після цих нападів зачинилися, у двох випадках сирійські урядові сили використали заборонені у світі бочкові бомби.

Фото: Українська правда

Як зазначає Amnesty International, напади на школи та лікарні - це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права, воєнні злочини та злочини проти людства.

Звіт організації ґрунтується на інтерв'ю з понад 70 особами, зокрема, свідками, біженцями, лікарями, вчителями, працівниками ООН тощо.

Фото: Українська правда

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11 05 2020 16:57
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