Росія просить в Італії "розрахуватися за гумдопомогу" зняттям санкцій — італійські ЗМІ
Як пише італійське видання Linkiesta, в листі Слуцький просить натиснути на Брюссель, передає "Громадське".
"Нарешті Москва видала рахунок після того, як до Італії відправили допомогу (зокрема і військову) для боротьби з коронавірусом", — йдеться в повідомленні.
Лист датується 27 квітням. У ньому російський депутат просить свого італійського колегу "повідомити про цей документ італійським сенаторам".
"Західні країни, які називають себе демократичними, наклали різні види санкцій майже на третину населення світу і не планують їх послаблювати навіть під час боротьби з коронавірусом… Я звертаюся до всіх політиків з закликом відмовитися від деструктивної політики санкцій", — пише Слуцький.
Linkiesta зазначає, що таке звернення є протестом проти рішення ООН, яким відмовилися скасовувати санкції через коронавірус проти Росії, які наклали через агресію проти України.
3 квітня Україна забракувала ініційований Росією проєкт резолюції Генасамблеї ООН про боротьбу з коронавірусом, який міг допомогти РФ позбутися міжнародних санкцій.
Пізніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявляв, що влада Російської Федерації хоче використати ситуацію з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, щоб посилити суперечності всередині Європейського Союзу.
Наприкінці березня до Італії прибули перші 15 військових літаків, які привезли вантаж і спеціалістів для боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 3 млн 318 тисяч 428 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 1 045 021, а померли — 234 250 людей.
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