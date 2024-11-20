Байден схвалив протипіхотні міни для України, скасувавши власну політику – WP

Рішення було прийнято в той час, коли просування рф на сході України загрожує знищити оборону на лінії фронту.

Американський президент Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

Про це інформує американська газета The Washington Post.

Видання пише, що такий крок став наступним після нещодавнього дозволу Білого дому застосовувати далекобійну зброю для завдання ударів вглиб рф.

Один з чиновників сказав, що тип протипіхотних мін є "нестійким", тобто вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.

Урядовець додав, що українські політики взяли на себе зобов'язання не встановлювати міни у густонаселених районах.

Проте експерти з контролю над озброєннями розказали, що навіть нестійкі міни становлять загрозу безпеці.

Чотири чиновники сказали на умовах анонімності про чутливі внутрішні дискусії в Білому домі.

Один з чиновників розказав, що росія атакує українські позиції на сході хвилями військ, незважаючи на втрати, яких вона зазнає. Тож українці, очевидно, несуть втрати, і все більше міст і селищ ризикують впасти. Міни були створені спеціально для боротьби саме з цим.

За словами іншого, коли міни будуть використовуватися разом з іншими боєприпасами, які ми вже надаємо Києву, вони сприятимуть більш ефективній обороні.

Ще одни політик розказав, що використання мін буде обмежене українською територією, з очікуваним фокусом на східній Україні.

Журналісти пишуть, що один з українських чиновників привітав будь-яку зміну політики, незважаючи на потенційні ризики, які можуть виникнути при широкому розгортанні цієї зброї.

За словами чиновників, росія все одно їх використовує.

Проте деякі правозахисники заявили, що рішення США надати протипіхотні міни Україні, яка підписала Договір про заборону протипіхотних мін, є "чорною міткою" проти Вашингтона.

В 2020 році адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа змінила політику часів Барака Обами, вказавши на необхідність стратегічного використання мін для протидії таким супротивникам, як рф і КНР, і викликавши рішучий осуд з боку прихильників контролю над озброєннями.

Вже в 2022 рік США мали запас близько 3 мільйонів протипіхотних мін. Ці міни не використовувалися з 1991 року, з часів першої війни в Перській затоці, за винятком одного інциденту 2002 року в Афганістані, пов'язаного з одиночним боєприпасом, заявив Державний департамент у 2022 році.

Адміністрація Байдена вже взяла на себе зобов'язання підтримувати зусилля з розмінування в Україні після завершення війни. Один з американських чиновників заявив, що адміністрація поширить це зобов'язання на допомогу в розмінуванні мін, поставлених США.

Також у вівторок, 19 листопада, ми повідомили, що ЗСУ вперше завдали удару по росії ракетами ATACMS.