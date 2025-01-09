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Байден скасував поїздку до Італії через пожежі в Каліфорнії

09 січня 2025, 10:23
Байден скасував поїздку до Італії через пожежі в Каліфорнії
Своє оголошення президент США зробив після поїздки у Лос-Анджелес до новонародженого правнука та зустрічі із пожежниками і місцевими органами влади.

Американський президент Джо Байден через пожежі в Каліфорнії скасував свою останню на посаді закордонну поїздку до Рима і Ватикану.

Про це повідомляє агентство АР.

Байден мав вилетіти 9 січня після промови на прощанні з колишнім президентом Джиммі Картером у Вашингтоні. 

Під час візиту до Рима та Ватикану президент США мав зустрітися з президентом Італії Серджіо Маттареллою і прем'єр-міністром країни Джорджею Мелоні, а також із Папою Римським Франциском.

"Президент Байден вирішив скасувати свою поїздку до Італії, щоб зосередитися на керівництві повним федеральним реагуванням в найближчі дні", - йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр. 

Оголошення про скасування поїздки відбулося через кілька годин після того, як Байден покинув Лос-Анджелес після зустрічі з своїм першим правнуком, якого народила в середу його старша онука Наомі. 

Крім того, в Лос-Анджелесі він зустрівся з поліцією, пожежниками і співробітниками служби з надзвичайних ситуацій, які борються з пожежами. Байден затвердив оголошення про масштабне лихо в Каліфорнії, що дозволить виділити федеральне фінансування на тимчасове житло і ремонт будинків та недорогі кредити для покриття незастрахованих майнових втрат постраждалих від пожежі. 

Також це передбачає додаткову фінансову допомогу державним і місцевим органам влади для покриття витрат на боротьбу з пожежами та ліквідацію наслідків пожеж.

"Ми готові зробити все, що потрібно, щоб приборкати пожежі у Південній Каліфорнії та допомогти у відновленні. Але ми знаємо, що це буде страшенно довгий шлях. Федеральний уряд тут, щоб залишатися доти, доки ми вам потрібні", - написав Байден в соцмережі Х  (Twitter).

Ми писали зранку, 9 січня, що пожежу в Лос-Анджелесі не вдається локалізувати.

 

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