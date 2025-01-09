Пожежу в Лос-Анджелесі не вдається локалізувати
В Каліфорнії пожежники другу добу намагаються приборкати лісову пожежу, яка дісталася міста Лос-Анджелеса і його околиць.
Вже відомо про щонайменше п'ять жертв, передає телеканал BBC.
Пожежа вирує у чотирьох районах: Пелісейдс, Ітон, Герст і Вудлі.
Стихію назвали найбільш руйнівною в історію Лос-Анджелеса.
Евакуйовано 70 тисяч громадян і 1,5 мільйона каліфорнійців залишилися без електропостачання.
Пожежникам бракує води для заходів з гасіння, а ступінь локалізації стихії наразі становить 0%.
Пентагон вже надіслав на допомогу бригадам військову авіацію.
Вогонь вже зруйнував чимало елітних маєтків в престижних районах Лос-Анджелеса.
Відомо, що в зону евакуації потрапив будинок віцепрезидентки США Камали Гарріс. Також місцеві ЗМІ пишуть, що фактично нічого не лишилося від легендарного прибережного району Малібу.
Вчора, 8 січня, ми писали, що масштабна пожежа у Лос-Анджелесі: стихія охопила понад тисячу гектарів.