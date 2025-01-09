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Пожежу в Лос-Анджелесі не вдається локалізувати

09 січня 2025, 09:32
Пожежу в Лос-Анджелесі не вдається локалізувати
Фото: з вільного доступу
Пожежним службам бракує води для гасіння, а ступінь локалізації стихії наразі складає 0%.

В Каліфорнії пожежники другу добу намагаються приборкати лісову пожежу, яка дісталася міста Лос-Анджелеса і його околиць.

Вже відомо про щонайменше п'ять жертв, передає телеканал BBC.

Пожежа вирує у чотирьох районах: Пелісейдс, Ітон, Герст і Вудлі. 

Стихію назвали найбільш руйнівною в історію Лос-Анджелеса.

Евакуйовано 70 тисяч громадян і 1,5 мільйона каліфорнійців залишилися без електропостачання. 

Пожежникам бракує води для заходів з гасіння, а ступінь локалізації стихії наразі становить 0%. 

Пентагон вже надіслав на допомогу бригадам військову авіацію.

Вогонь вже зруйнував чимало елітних маєтків в престижних районах Лос-Анджелеса.

Відомо, що в зону евакуації потрапив будинок віцепрезидентки США Камали Гарріс. Також місцеві ЗМІ пишуть, що фактично нічого не лишилося від легендарного прибережного району Малібу.

Вчора, 8 січня,  ми писали, що масштабна пожежа у Лос-Анджелесі: стихія охопила понад тисячу гектарів. 

 

 

пожежаЛос-Анджелес

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