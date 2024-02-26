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ПОЛІТИКА

Байден скликає лідерів Конгресу, щоб обговорити допомогу Україні

26 лютого 2024, 08:10
Байден скликає лідерів Конгресу, щоб обговорити допомогу Україні
Україна очікує на виділення $61 мільярда допомоги від Конгресу.

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу у вівторок, щоб обговорити питання допомоги Україні, а також голосування щодо фінансування роботи уряду.

Американський президент запросив для обговорення спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера демократів в Палаті Хакіма Джефріса, лідера демократів в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконела.

Про це пише PBS News.

Зустріч відбудеться напередодні повернення Палати представників до роботи 28 лютого.

Байден обговорить терміновість ухвалення пакету допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню, який має двопартійну підтримку, а також законодавство, яке забезпечить роботу федерального уряду до кінця вересня. Зокрема 1 березня закінчується фінансування для департаментів транспорту, ЖКГ та містобудування, сільського господарства та у справах ветеранів, а вже 8 березня для Пентагону, Міністерства внутрішньої безпеки та Держдепу.

Лідер демократів у Сенаті Шумер напередодні зустрічі заявив, що домовленостей з обох питань поки що не досягнуто через позицію правого крила республіканців у Палаті представників, але висловив надію на те, що спікер Джонсон все ж винесе законопроєкти на голосування.

Також сенатор зауважив, що 2024 рік є вирішальним моментом в історії світу, адже "поразка України в битві з росією буде руйнівною для США".

Водночас група американських законодавців "Республіканці за Україну" запустила мільйонну рекламну кампанію, яка закликає членів Палати представників підтримати петицію про звільнення спікера Джонсона.

Байдендопомога Україні

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