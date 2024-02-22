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ПОЛІТИКА

Республіканці подали петицію про звільнення Джонсона – ЗМІ

22 лютого 2024, 20:22
Республіканці подали петицію про звільнення Джонсона – ЗМІ
з вільних джерел
Тепер звільненням Джонсону погрожують і прихильники, і противники підтримки України.

Група американських законодавців "Республіканці за Україну" запустила мільйонну рекламну кампанію, яка закликає членів Палати представників Конгресу США підтримати петицію про звільнення спікера Майка Джонсона – щоб ухвалити законопроект щодо військової допомоги Україні, який був схвалений Сенатом і який Джонсон відмовився винести на голосування та оголосив канікули до 28 лютого.

Про це повідомляє Newsweek.

"Поколіннями Республіканська партія пишалася тим, що протистояла диктаторам і була лідером вільного світу. Багато республіканців, в тому числі і в Конгресі, все ще ототожнюють себе з цією партією і цією роллю для Америки. Зараз критично важливим питанням у світі є те, чи допоможуть вільні країни перемогти Путіна в Україні. У республіканців є шанс увійти в історію, але тільки якщо вони отримають право голосу. Ось чому вони повинні підписати петицію про звільнення", – заявив речник групи "Республіканці за Україну" Гуннер Рамер. 

За його словами, вони направили свою рекламну кампанію на 10 представників у Палаті, які "були лідерами у питаннях України та американської національної безпеки в минулому": Майк Галлахер, Кен Бак, Майк Маккол, Майк Роджерс, Майк Тернер, Дон Бейкон, Стів Вомак, Джейк Еллзі, Брайан Фітцпатрік і Ден Креншоу.

Петиція про звільнення, яка вимагатиме підтримки 218 членів Палати представників, включаючи щонайменше чотирьох республіканців, може дозволити винести пакет допомоги на голосування без підтримки Джонсона. Прихильники України впевнені, що у них є необхідна кількість голосів для прийняття пакету в Палаті представників, якщо їм вдасться винести його на голосування.

Які заклики містяться у рекламній кампанії "Республіканців за Україну":

  • "Якщо ми не підтримаємо Україну, я боюся, що Китай потенційно може сприйняти це як сигнал, що вони вважають, що можуть вторгатися і до своїх сусідів".
  • "Якщо ми проявимо слабкість перед обличчям агресії, це буде чітким сигналом для таких країн, як Китай, вторгнутися на Тайвань".
  • "Всі стурбовані тим, що якщо ми надішлемо більше зброї, то розпочнемо Третю світову війну. Я стверджую протилежне: якщо ми не надішлемо зброю і не приструнимо путіна зараз, ми матимемо Третю світову війну".

Нагадаємо, Сенат ухвалив двопартійний пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів 13 лютого. Спікер Палати представників Джонсон почав чинити опір ухваленню цього законопроєкту.

ДжонсонСенат СШАзаконопроєктдопомога Україні

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