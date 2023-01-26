Байден скоро може приїхати в Європу – NBC

Візит може бути приурочено до річниці російського вторгнення.

Президент США Джо Байден може приїхати в Європу, повідомив у твітері кореспондент NBCNews Джош Ледерман.

"Байден розглядає можливість поїздки в Європу до перщої річниці вторгнення в Україну наступного місяця, повідомляють джерела", – написав Ледерман.

Інших подробиць він не надав.

Нагадаємо, Мінюст США планує впродовж найближчого часу розпочати процес передачі частини конфіскованих активів рф на користь України через Державний департамент – відповідно до нещодавно ухваленого закону