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Байден сподівається знову відвідати Україну

При цьому на доступних уривках трансляції виходу президентів до преси таких слів не чути
Президент США Джо Байден заявив про бажання знову відвідати Україну.
Байден сподівається знову відвідати Україну Фото: The White House

Як передає "Європейська правда", про це написав журналіст американського видання CBSNews Ед О`Кіф у Twitter.

"Президент Джо Байден зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським. Байден каже, що США "твердо віддані" суверенітету України "перед лицем російської агресії". Пізніше він додав, що сподівається в майбутньому знову відвідати Україну"? - написав він.

При цьому на доступних уривках трансляції виходу президентів до преси таких слів не чути.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі зізнався, що не говорив з Байденом детально про його візит в Україну.

"Чесно скажу, що згадав я про це після зустрічі, що треба було проговорити більш детально щодо візиту президента США, але до цього наші команди комунікували і ми по телефону комунікували  щодо візиту. Я думаю що президент приїде в Україну", - сказав Зеленський.

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02 09 2021 13:16
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