Байден сподівається знову відвідати Україну
Як передає "Європейська правда", про це написав журналіст американського видання CBSNews Ед О`Кіф у Twitter.
"Президент Джо Байден зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським. Байден каже, що США "твердо віддані" суверенітету України "перед лицем російської агресії". Пізніше він додав, що сподівається в майбутньому знову відвідати Україну"? - написав він.
При цьому на доступних уривках трансляції виходу президентів до преси таких слів не чути.
Президент Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі зізнався, що не говорив з Байденом детально про його візит в Україну.
"Чесно скажу, що згадав я про це після зустрічі, що треба було проговорити більш детально щодо візиту президента США, але до цього наші команди комунікували і ми по телефону комунікували щодо візиту. Я думаю що президент приїде в Україну", - сказав Зеленський.
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